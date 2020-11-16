16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! Kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

'nda bulunan Fenerbahçeli futbolcu , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Son günlerde ekiplerine bulunan oyuncularından ardı ardına gelen sakatlık haberleri can sıkarken, bir kötü haber de 'ye geldi.

Sarı-lacivertliere Enner Valencia, ve 'in ardından bu kez 'nda forma giyen 'dan camiayı üzen bir haber geldi.

Futbol Federasyonu resmi hesabından yapılan duyuruda Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Hollanda U21 Takımı son oynadığı mücadelede U21 takımıyla karşılaşmış ve rakibini 5-0 mağlup etmişti. Ferdi Kadıoğlu mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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