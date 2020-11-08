08 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sosa’nın yerine Thiam

Sosa’nın yerine Thiam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Ligin 8. haftasında oynanan mücadelesinde teknik direktör ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Bulut Sosa'nın yerine Thiam'ı onbirde sahaya sürdü.

ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Geçen haftaki maçından farklı olarak kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Jose Sosa'nın yerine ilk onbirde Mame Thiam görev yaptı. Üç maç sonra ilk onbirde sahaya çıkan Thiam etkili olamayınca devrede yerini Perotti'ye bıraktı.

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