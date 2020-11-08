Fenerbahçe'de istatistikler ters yüz oldu!

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında son haftaların en etkisiz maçını oynadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca 13 şut çekerken, sadece 2 isabet kaydetti. Ortalarda da isabet oranı 43'te 4 gibi çok düşük bir yüzdede kaldı.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında son haftaların en etkisiz maçını oynadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca 13 şut çekerken, sadece 2 isabet kaydetti. Ortalarda da isabet oranı 43'te 4 gibi çok düşük bir yüzdede kaldı. Kanarya geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandığı Antalyaspor maçında ise 11'i isabetli 28 şut çekmiş, 11 net pozisyona girip, tam 15 isabetli orta yapmıştı. Başarılı pasta da geçen haftaki 415 rakamının çok altında (338) kalan Kanarya sezonun ilk yenilgisini aldı.

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