08 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de istatistikler ters yüz oldu!

İstatistikler ters yüz oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Fenerbahçe, karşısında son haftaların en etkisiz maçını oynadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca 13 şut çekerken, sadece 2 isabet kaydetti. Ortalarda da isabet oranı 43'te 4 gibi çok düşük bir yüzdede kaldı.

Fenerbahçe, karşısında son haftaların en etkisiz maçını oynadı. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca 13 şut çekerken, sadece 2 isabet kaydetti. Ortalarda da isabet oranı 43'te 4 gibi çok düşük bir yüzdede kaldı. Kanarya geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandığı maçında ise 11'i isabetli 28 şut çekmiş, 11 net pozisyona girip, tam 15 isabetli orta yapmıştı. Başarılı pasta da geçen haftaki 415 rakamının çok altında (338) kalan Kanarya sezonun ilk yenilgisini aldı.

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