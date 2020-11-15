Fenerbahçe - Karagümrük maçında Mikael Askarov sürprizi! Mikael Askarov kimdir? Mikael Askarov kaç yaşında? Mikael Askarov hangi mevkide oynuyor?
Süper Lig'e verilen milli arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, mücadelenin ilk 11'inde genç futbolcu Mikael Askarov'a yer verdi. Futbolseverler ise sarı-lacivertli formayla maça çıkan 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Mikael Askarov kimdir?", "Mikael Askarov kaç yaşında?", "Mikael Askarov hangi mevkide oynuyor?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki; Mikael Askarov kimdir? Mikael Askarov kaç yaşında? Mikael Askarov mevkide oynuyor? Mikael Askarov ile ilgileri tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleye ise Kazakistanlı futbolcu Mikael Askarov damga vurdu. Sarı-lacivertli takımın altyapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
Karagümrük karşısında Askarov'u ilk 11'de gören futbolseverler ise arama motorlarında "Mikael Askarov kaç yaşında?", "Mikael Askarov hangi mevkide oynuyor?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte Mikael Askarov ile ilgili tüm bilgiler...
MIKAEL ASKAROV KİMDİR?
27 Aralık 2002'de dünyaya gelen Mikael Askarov, 2017 yılında transfer olduğu Feenrbahçe altyapısında 3 farklı yaş kategorisinde görev aldı. Sarı-lacivertli takımın U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapan Askarov, bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da çıktığı 6 maçta 49 dakika görev aldı. Asıl mevkisi sol bek olan Kazakistanlı futbolcu orta sahanın solunda da oynayabiliyor.
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