06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Şike davasında karar çıktı! Aziz Yıldırım beraat etti

Şike davasında karar çıktı! Aziz Yıldırım...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Yeniden görülen "Futbolda şike" davasında 'nin eski başkanı ve aralarında bulunan 4 kişinin "" suçlarından beraatine karar verildi.

Son dakika haberine göre; yeniden görülen "futbolda şike" davasında 'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin "" suçlarından beraatine karar verildi. Aziz yıldırım, , Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi, şike ve teşvik primi suçlamalarından beraat etti.
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