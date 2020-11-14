14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Tam 6 futbolcu...

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Tam 6 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Sezona 18 transferle giren 'de gözler devre arası çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, gündemine tam futbolcuyu birden aldı. İşte detaylar...

'nin listesinde 'dan 3 yıldız adayı var: Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Ali Akman bulunuyor. Sarı-lacivertliler ayrıca, G.Birliği'nden Berat Özdemir, 'dan Doğukan Sinik, ve Altınordu'ndan Burak İnce'yi de takip altına aldı. (Takvim)
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