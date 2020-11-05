Fenerbahçe'de hedef mükemmele ulaşmak: Durmak yok!

Antalya’da 11 pozisyondan 2 gol çıkmış, kaleye gelen ilk top gol olmuştu. Son vuruş çalışmalarına başlayan Erol Bulut, hataları ise en aza indirecek.

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, koltukta kalıcı olmak istiyor. Parola ise; durmak yok! Antalyaspor karşısında 11 net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler bunların sadece 2'sini (1'i penaltı) değerlendirirken, kaleye gelen ilk top yine gol olmuştu. Basın toplantısında, "Bunlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz" diyen Erol Bulut harekete geçti. Samandıra'da oyunculara son vuruş ve son pas çalışmaları yaptırılırken, savunmada da hataların minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

TOLGA CİĞERCİ GRİP OLDU

Hedef; mükemmele ulaşmak ve maçları daha rahat+bol golle kazanmak. Öte yandan İH Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışmaya gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan Tolga Ciğerci katılmadı. Forma rekabetinin dikkat çektiği antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Erol Bulut zaman zaman uyarılarda bulundu. Bireysel çalışmalarla gün noktalandı.

ÖZLENEN RAKAMLAR

* İlk 7 haftada 12 gol atan Fenerbahçe, 9 golde kalan İngiliz devi Arsenal'i geçti. * Maç başına 17 şutla Bayern Münih'i yakaladı. Manchester City (16) ve Milan'ı (14.3) solladı. * Maç başına 5.9 isabeti şut atan sarılacivertliler, Chelsea (5.6) ve Barcelona'yı (5.3) geride bıraktı. * Maç başına 51.7 topla oynama ile Arsenal (51.4) ve Lazio'yu (51.2) geçmeyi başardı. * Maç başına 83.1 isabetli pas yüzdesiyle Atletico Madrid (82.7) ve Leicester'ın (80.9) önünde yer aldı.

DİĞER