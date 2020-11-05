05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Perotti kimi kesecek?

Perotti kimi kesecek?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Hasretle beklenen Diego Perotti, ilk maçında farkını ortaya koydu. Aldığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren tangocu, dikine oyunu ile de göze girdi.

Hasretle beklenen Diego Perotti, ilk maçında farkını ortaya koydu. Aldığı penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren tangocu, dikine oyunu ile de göze girdi. Tangocu'nun önümüzdeki haftalarda ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor. Bulut'un kimi kulübeye göndereceği merak konusu. İlk aday Sosa. İkinci sırada ise Pelkas görünüyor. Erol hoca, idmanlardaki form durumuna göre kararını verecek.
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