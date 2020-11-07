07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Hedef 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Hedep 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Fenerbahçe bugün sahasında İttifak Holding ile karşılaşacak. Süper Lig’de 4’te 4 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükselen sarı-lacivertli ekip, seriye İH Konyaspor’u da ekleyip milli araya zirvede girmek istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de F.Bahçe bugün sahasında İttifak Holding ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Ligde 7 maçta topladığı 17 puan ve maç fazlasıyla namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp milli araya zirvede girmek istiyor. Son 4 karşılaşmasından galip ayrılan teknik direktör 'un öğrencileri bugün de fire vermezse 5'te 5 yapacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, PEROTTİ, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS

SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

Fenerbahçe'de Fraport TAV maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sosa ve gözden çıkarılan ve Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Dirar da kadroda yer almıyor. Erol Bulut öğrencileri ile yaptığı toplantıda son haftalardaki başarılı oyunu Konyaspor karşısında da tekrarlamalarını istedi, "Seriyi sürdürüp araya moralli girelim" dedi.

GUSTAVO CEZA SINIRINDA

Kanarya'ya Luiz Gustavo, ceza sınırında bulunuyor. Brezilyaı ön libero bu akşam da sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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SOSA KADRODAN ÇIKARILDI!

Kasık ağrıları bulunan Jose Sosa dünkü idmanda da hissedince, çalışmayı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin toplam attığı 102 golüne, Konyaspor 42 gol atarak karşılık verdi.

Sarı lacivertliler, İ.H. Konyaspor ile ligde yaptığı 38 mücadelenin 30'unu kazandı, 5'ini kaybetti. Sadece 3 karşılaşma berabere bitti.

İstanbul'da oynanan 19 mücadelenin 17'sinde galip gelen Kanarya oldu. İH. Konyaspor ise Kadıköy'de tek galibiyetini 2016-2017'de 3-2'lik skorla elde etti.

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