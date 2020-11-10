Çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Şımardıysan düşmana ihtiyaç yoktur"

Süper Lig'de 8. haftada geride kalırken, Sabah Spor'un usta kalemleri zirve mücadelesi veren takımların durumlarını değerlendirdi. Duayen yazarlar, özellikle Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

SORU: Süper Lig'de her hafta değişik sürprizler karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe yenildi, Galatasaray toparlandı. Başakşehir kazanırken Beşiktaş yeniden inişe geçti. Trabzonspor ise beklenen çıkışı hâlâ yapamadı. Bu fotoğrafa bakınca takımlar için neler söylersiniz?



GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe takım olarak, Konyaspor karşısına, "Nasıl olsa kazanırız" diye çıkınca mücadeleci vücut dilinden uzaklaştı ve sonuç ortada.



FATİH DOĞAN

Alınan yenilgi sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunu açabilir. Çünkü bu tokat, erken havaya giren takıma ve camiaya bir uyarı niteliğinde.



LEVENT TÜZEMEN

Erol Bulut'un Antalya galibiyetinden sonra 'Ligi namağlup bitiririz' açıklaması gereksizdi. Konya maçında yaptığı değişiklikler hatalıydı.



GÜRCAN BİLGİÇ: "Şımardıysan düşmana ihtiyacın yok demektir" demişler. Fenerbahçe takım olarak bunu yaşadı Konyaspor karşısında. "Nasıl olsa kazanırız" diye sahaya çıkınca, mücadeleci vücut dilinden uzaklaşınca, sonuç ortada. Tek iyi yansıma hocasından, oyuncusuna kadar hepsinin "Ders almamız gerekiyor" ifadesiydi. Bu noktaya gelip, hatalarını bulmalılar. Bunu çözebilecek güçleri de var.



FATİH DOĞAN: Bu yenilgi F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunu açabilir. Çünkü bu tokat erken havaya giren takıma, camiaya ve medyaya bir uyarı niteliğinde. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Ligin en iyi kadrosuna sahip olmak, şampiyonluğu garanti etmiyor. F.Bahçe'nin oyun temposunda ve orta saha dinamizminde düşüş gördüm. Takımını haftalardır sırtlayan Ozan Tufan'ın temposu düşünce F.Bahçe orta sahası yeteri kadar üretken olmadı. Bu maç gösterdi ki F.Bahçe'nin daha koordinasyonu tamamlanmamış, tam takım olamamış. Bu yüzden kendi sahasında olsa bile tempolu oyun yapmakta zorlanıyor. Bunun için de zamana ihtiyacı var.



AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe birkaç haftadır şampiyonluğun en büyük adayı olarak ilan edilmişken Konya karşısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kabul ediyoruz ki verilmeyen, bana göre belli olmayan bir elle oynama nedeniyle iptal edilen golleri var. Ama sonuçta kaybettiler. Pozisyon üretmekte sıkıntıları var. Özellikle de bazen kilitlenip ciddi defansif hata yapıyorlar. Hâlâ favoriler ama alınabilecek bazı kötü sonuçlar neticesinde özellikle Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut üçgeninde ciddi kırılmalar olabilir.



KAZANAN KADRO KORUNMALI



LEVENT TÜZEMEN: Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Genç ve yetenekli bir teknik adam. Ancak söylemlerde ve eylemlerde bir bütünlük olmalı. Erol Bulut, kazanılan maçların analizini yaparken şöyle demişti: "Takım olarak biz diye düşünüyoruz." Ancak Samatta transferinde söylediği, "Önce Samatta'yı yazacağım, sonra takımı kuracağım" söyleminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu söylem biz değil, ben merkezlidir. Yine Erol hocanın Antalya galibiyetinden sonra 'Ligi namağlup bitiririz' açıklaması gereksizdi. Ayrıca Konya maçında yaptığı değişiklikler de hatalıydı. Pelkas çok yetenekli, hırslı ve takımı ateşleyen bir oyuncu. Oyundan alınması yanlıştı. Herkesi oynatarak Erol hoca gönül almayı bırakmalı. Kazanan kadroyu istikrar adına korumalı.



AVCI TRABZON'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK



BİLGİÇ: Trabzonspor yüksek karakter gösterdi. Kilit oyuncuları ya yoktu ya çok kötü oynadı ama takım olarak dik durmaya çalıştılar. Öne çıkan, çizgi halinde kalan Alanyaspor defansını da birkaç kez avladılar ama pozisyonları değerlendiremediler. Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girecekler. Eğer Avcı, bu kriz dönemini "1-0 takımı" yapıp geçmeye çalışırsa şaşırmam. Kazanarak baskıdan kurtulup, sonrasında planlarını uygulamak istemesi gerekiyor.



TÜZEMEN: Trabzonspor sezon başından beri en derli toplu oyununu Alanyaspor'a karşı sergiledi. Takım halinde savunma yaptı, alanları daralttı ve rakibe hücum edebilecekleri alan bırakmadı. Kontrataklarla da pozisyon üretti. Özellikle Djaniny, çabukluğuyla Trabzonspor'u hücuma taşıdı ama son vuruşlarda etkili olamadı. Sonuçta Trabzonspor, Alanya'yı kendi oyununa mahkum edip haklı bir puan kazandı.



FALCAO DA GELİNCE İŞLER RAYINA GİRER



LEVENT TÜZEMEN: Kriz döneminde Erzurum ve Ankaragücü'ne karşı alınan galibiyetler altın değerindeydi. Sivas deplasmanı kırılma maçıydı. G.Saray kazanarak zirveye yapıştı. Sivas'taki galibiyetin 3 tane önemi var. 1-Terim'in yönetimle yaptığı ve "Oyuncularımı medyanın kucağına itmeyin" söyleminin ne kadar doğru olduğunu gördük. Terim, Belhanda- Feghouli ikilisini yeniden kazandı. 2-G.Saray sezon başında övgü ile bahsedilen ideal kadrosuna kısmen döndü. Ben buna fabrika ayarları diyorum. Uzun bir aradan sonra Arda, Emre Kılınç, Feghouli ve Belhanda birlikte oynadılar. Taylan da tek ön liberoydu. Bu ayarlar Falcao'nun katılmasıyla rayına oturacaktır. 3-Arda Turan iyi bir lider ve kaptan olduğunu kanıtladı.



AHMET ÇAKAR: Galatasaray ite kaka kazanıyor. Üstelik Erzurum'dan sonra Sivas deplasmanını da geçtiler. Sivas'tan sağ çıkabilmek her takımın harcı değil. Kadro kalitesi F.Bahçe ve Başakşehir kadar olmasa da yarışı kovalayabilirler.



GÜRCAN BİLGİÇ: Eksiklerine rağmen Sivasspor maçını 60. dakikaya kadar yüksek tempoda oynamaya çalıştı Galatasaray. Santrforsuz oynadığından kenar değil merkez hücumu tercih etti. Bire birde yetenekli oyuncuları ile zorladı ve golleri de buldu. Sivas penaltıyı kaçırmasa ya da Okan Kocuk beş net kurtarış yapmasa başka bir senaryo konuşurduk. Sonuç; kazandı ama sorunlarını çözemedi.



FATİH DOĞAN: Sivas maçında Belhanda, Feghouli, Babel ve Arda dörtlüsünün eski günlerini hatırlatan istekli oyunu sonuca tesir etti. Terim'in kanat beklerinin önünü açan, 4-3-3'e dönen sistem değişikliği bir teknik adam dokunuşu olarak ön plana çıktı. Bu tür değişikliğin Arda, Belhanda ve Emre Kılınç'a olumlu yansıdığını düşünüyorum. Ancak gördük ki G.Saray'ın bu haftaki toparlanmış oyununun yanı sıra hakem hatalarının da lehine olduğunu söylemeliyiz. Hakem Abdulkadir Bitigen, G.Saray'da Marcao'nun yaptığı ikinci penaltıyı vermedi. Marcao'nun verilen penaltıda sarısı da atlanmıştı. Marcao bir Anadolu takımında olsaydı her maç kırmızı kart görürdü.



ERSİN, BEŞİKTAŞ İÇİN YETERSİZ BİR KALECİ



ÇAKAR: Beşiktaş'ta malumun ilamları oluyor. Bu kadro, kaleci ve konsantrasyon eksikliğiyle olacağı bu. Kazandıkları maçlarda bile fazla ses getirmiyorlardı. Kadro planlaması kesin yanlış. Ersin geleceğin büyük kalecisi olabilir ama şu anda Beşiktaş için yetersiz. Sergen Yalçın ile dillenmese bile yönetim arasında büyük problemler var. Bu hem görülüyor hem de hissediliyor.



DOĞAN: Sergen Yalçın'ın haklı da olsa oyuncularını kamuoyunun önüne atması tam bir fecaat. Eğer sezonu bu oyuncularla oynayacaksanız kamuoyunun önünde bu kadar eleştiri yapamazsınız. Size yapılan haklı eleştiriler karşısında feveran edip oyunculara yaptığınız normal bir durummuş gibi davranmak usta teknik adamlık refleksiyle bağdaşmaz.



10 KİŞİ PLANI YOK



TÜZEMEN: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçlarda maalesef akort bozukluğu yaşıyor. Sergen hocanın yenilen goller için sonucu Welinton üzerinden okumasını doğru bulmuyorum. Sonuçta Welinton'un bütün sezon kart görmeden ya da sakatlanmadan oynayacağını düşünmüyorum. Sergen hoca Beşiktaş'ın 10 kişiyle de nasıl oynayacağını planlamalı. BİLGİÇ: Yenilen goller kişisel hatalardı; evet. Sergen hocayı sonuçtan sorumlu tutmam ama oyundan tutarım. Beşiktaş bir performans takımı. Kilit oyuncular iyiyse kazanacak, yoksa iki kötü, bir iyi seyredeceğiz.



EN BÜYÜK FAVORİ YİNE BAŞAKŞEHİR



ÇAKAR: Başakşehir şampiyonluğun en az F.Bahçe kadar favorisidir. Korkunç bir kadro kalitesi var. F.Bahçe'den bile iyi olduğu iddia edilebilir. Chadli gibi bir oyuncu sahalara döndü. İki asist yaptı ve Başakşehir kazandı. İlk 4 maçında kötü sonuçlar alan Başakşehir, ufak ufak tepeye yerleşti ve bakın göreceksiniz ya şampiyon olacaklar ya da ikinci. Bu iddiamda da çok eminim.



DOĞAN: Ligin en güçlü kadrosu F.Bahçe ile birlikte Başakşehir'e ait. Bir takımın felsefesi önemlidir. Okan Buruk, M.United maçında Mahmut'un yokluğunda Mehmet Topal'ı yedek bırakıp daha ofansif oyuncuları sahaya sürüp kazanmıştı. Aynı Buruk ligde bu sefer Mehmet Topal ile zafere uzandı. İşte Başakşehir'in gücü ve sırrı bu. 11'de oynayanı, sonradan gireni hepsi maç kazandırmaya hazır.

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