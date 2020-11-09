09 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında attığı goldeki iptal kararı doğru mu? İşte IFAB'da yer alan kural

F.Bahçe'nin golündeki iptal kararı doğru mu? İşte IFAB'da yer alan kural
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'in 8. haftasında oynanan - maçında Pelkas'ın attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesi büyük tartışmalara yol açtı. Eski hakemlere göre, Pelkas’ın iptal edilen golüne VAR’ın karışması büyük hata. Yeni kuralında da golün geçerli sayılacağı yazıyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

kamuoyu önceki akşam 'nin yenilgisi kadar Dimitris Pelkas'ın iptal edilen golünü konuştu. Yunan oyuncunun, enfes bir aşırtma ile topu Sehic'in üzerinden yan ağlarla buluşturduğu gol, VAR incelemesi sonrası ''nın golden önce topu koluyla düzelttiği' gerekçesiyle iptal edildi. Yönetici Selahattin Baki, "Bunun takipçisi olacağız. Yorumculardan bir kişi bile pozisyona el demedi. Hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusudna uyarıyorum" diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Hakem otoritelerinin büyük kısmı da golün geçerli sayılması gerektiğini söylediler. VAR'ın böyle gri bir pozisyona karışmasının hata olduğu belirtildi. Yeni kuralında da 'kazara' olmak kaydıyla bu tip elle oynamaların devamında birkaç pas yapılmışsa golün iptal edilmeyeceği yazıyor. Gol verilseydi maçın seyri değişecekti. Kısaca Pelkas'ın jeneriklik golüne de Fenerbahçe'ye de yazık oldu.

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İşte o kural:

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), sezon başında federasyonlara gönderdiği belirtilen yeni kural: Kazara gerçekleşen bir elle oynama sonrasında, eğer top belli bir mesafe kat ederse (pas veya dripling) ve/veya gol veya gol şansından önce birkaç pas yapılmışsa, bu bir elle oynama ihlali değildir.

(Fotomaç)


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