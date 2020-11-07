07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

6-0’lık zafer unutulmaz!..

6-0’lık zafer unutulmaz!..
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2020

Sarı-lacivertli taraftarlar 6 2002'deki 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetini kutladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar 6 2002'deki 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetini kutladı. Sosyal medyada dün yüzlerce mesaj paylaşıldı. Yönetimin, kulübün twitter adresinden Kadıköy'deki maçın skor tabelası eşliğinde, "Tarihte bugün. 6 Kasım 2002. Bugüne dair bir fotoğraf bırakın" çağrısına çok sayıda yanıt geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Hedep 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i Hedep 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i
Aziz Yıldırım aday olacak mı? Canlı yayında yorumladı! Aziz Yıldırım aday olacak mı? Canlı yayında yorumladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör