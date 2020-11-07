07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nando De Colo 3-4 hafta sonra antrenmanlara başlayabilecek

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 4 hafta...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

Beko'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdei Khimki maçında sakatlanan Nando De Colo'nun hafta sonra antrenmanlara dönebileceği açıklandı.

Beko'da Khimki maçında sakatlanan Nando De Colo'nun hafta sonra antrenmanlara dönebileceği açıklandı.

Fenerbahçe takım doktorunun açıklaması şu şekilde:

"Nando De Colo'nun sağ baldırdaki kas sakatlığı nedeniyle tedavisine başlandı. Oyuncumuzun idmanlara dönüş süresinin 3-4 hafta olmasını öngörüyoruz. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel'in ise önümüzdeki hafta başında takım idmanlarına başlamasını planlıyoruz.".
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