05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Etxebarria iddiası

Etxebarria iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Athletic Bilbao ile sözleşmesi bu yaz sona eren Benat Etxebarria'ya Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü.

Athletic Bilbao ile sözleşmesi bu yaz sona eren Benat Etxebarria'ya Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ileri sürüldü. 'nın AS gazetesi, boşta olan 33 yaşındaki İspanyol oyuncunun Avustralya ekibi Macarthur FC ile temasta olduğunu belirtirken, sarı-lacivertli takımın da kendisiyle ilgilendiğini yazdı. Merkez orta saha Etxebarria, La Liga'da 251 maçta forma giyip 17 gol+ 31 asist üretti.
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