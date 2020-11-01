01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Yolculuk bugün

Yolculuk bugün
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Sarı-lacivertliler bugün Antalya'ya gidecek. Son çalışmasını gün içinde yapacak olan takım, hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde uçakla güney iline hareket edecek.

Sarı-lacivertliler bugün Antalya'ya gidecek. Son çalışmasını gün içinde yapacak olan takım, hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde uçakla güney iline hareket edecek. Başkan 'un da kafilede yer alması bekleniyor.
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