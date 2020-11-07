Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor maçı öncesi konuştu! "Muhtemelen bize karşı..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, "Konyaspor istediği sonuçları alamadı ama çok çalışacaklarını düşünüyorum. Bize karşı muhtemelen kapanıp, hızlı hücum gerçekleştirmeye çalışacaklar." dedi.

Bulut'un açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde:

"ELİMİZDE İYİ FUTBOLCULAR VAR"

Geniş bir kadroya sahibiz ve elimizde iyi futbolcular var. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz, maraton uzun. Sakatlıklar olduğunda yerine diğer arkadaşlarımızın hazır olması gerekiyor.

"BİZE KARŞI KAPANIP HIZLI HÜCUM GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAKLAR"

Konyaspor istediği sonuçları alamadı ama çok çalışacaklarını düşünüyorum. Bize karşı muhtemelen kapanıp, hızlı hücum gerçekleştirmeye çalışacaklar. Buna göre hazırlandık. Güzel bir gidişatımız var, inşallah devam ettirebiliriz.

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