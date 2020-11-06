06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de loca biletleri satışa çıktı

Loca biletleri satışa çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

maçını izlemek isteyen taraftarlar için 'ndaki loca biletleri satışa çıktı.

İttifak Holding Konyaspor maçını izlemek isteyen taraftarlar için 'ndaki loca biletleri satışa çıktı. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor. VIP localarda ise en ucuz bilet 3 bin 700 TL. Satışlar salgın nedeniyle sadece passo.com.tr üzerinden yapılıyor. Bilet alacak taraftarların süresi geçerli HES kodunun bulunması zorunlu.
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