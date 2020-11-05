05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Serdar’la yola devam

Serdar’la yola devam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

stoperde formayı Lemos'tan kaptı. Sezon başında bir ara ayrılma noktasına gelen tecrübeli savunmacı, son anda takımda kalmıştı.

stoperde formayı Lemos'tan kaptı. Sezon başında bir ara ayrılma noktasına gelen tecrübeli savunmacı, son anda takımda kalmıştı. Bu süreçte kadro dışı bırakılan Serdar, yeni transfer Lemos'un üst üste hatalar yapması ve kırmızı kart görmesiyle bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Göztepe'nin ardından, Antalya önünde de hatasız bir maç çıkaran Serdar artık Tisserand ile birlikte Bulut'un 1. tercihi.
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