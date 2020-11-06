06 Kasım 2020, Cuma

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Emre Şakçı'dan yeni bir rekor daha! | Emre Şakçı kimdir? Yaşı kaç?

Emre Şakçı'dan yeni bir rekor daha!
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Rekortmen Emre , Budapeşte'de düzenlenen Uluslar Arası Yüzme Ligi'nde Kurbağalama 50 metre yarışında yaptığı derece ile zafere ulaştı. Milli yüzücü Emre Şakçı bu sonuç ile birlikte yeni bir rekor da kırdı. Peki, Emre Şakçı kimdir?

Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi 50 Metre Kurbağalama yarışında milli yüzücümüz Emre , ulaştığı 25.29'luk dereceyle kendi rekorunu kırdı. Avrupa rekorunu geliştiren Emre Şakçı dünyanın da en iyi ikinci derecesine imza attı. Emre Şakçı 10 gün önce 25.50'lik derecesiyle rekor kırmıştı.

EMRE ŞAKÇI KİMDİR?

Hüseyin 1997 yılında 'de dünyaya gelmiştir. Yüzmeye 3 yaşında başlamıştır. 15 yaşında A 'a seçilmiştir. 2005 yılında ilk defa 'nde lisanslı yüzücü olarak başlamıştır. 2010 yılında 'ye transfer olmuştur. Emre Sakçı, 2015 yılında 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu olmuştur. 2018'de Çinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etmiş, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazanmıştır. 2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci gelmiştir. Emre Şakçı bu sonuçla Türkiye rekorunu kırmıştır. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etmiştir.

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