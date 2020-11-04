04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Günay Özışık'ın Fenerbahçe formasıyla yüzü güldü

Çubuklu ile yüzü güldü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Depremde yıkılan binanın altında kalan isimlerden olan Günay Özışık, tam 10 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı.

Depremde yıkılan binanın altında kalan isimlerden olan Günay Özışık, tam 10 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. Fenerbahçeliliği ile bilinen Günay, tedavi gördüğü hastanede çok sevdiği takımının formasıyla objektiflere poz verdi. Günay'ın fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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