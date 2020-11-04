04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni kahramanı Perotti

Yeni kahraman Perotti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, sahada kaldığı kısa sürede farkını gösterdi.

Fenerbahçe ile çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, sahada kaldığı kısa sürede farkını gösterdi. Antalyaspor'a karşı son 28 dakika oynayan Arjantinli futbolcu, attığı golün yanı sıra yüzde 94.4'lük pas isabeti, kaptığı 3 top ve kazandığı 6 ikili mücadeleyle öne çıktı. Güney Amerika'nın takip edilen gazetelerinden Ole de ile Uno Santa Fe de Perotti'yi manşetlerine taşıdı. Ole, "Perotti Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığını attı. Uno Santa Fe ise, "Fenerbahçe'nin yeni kahramanı" dedi.

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