04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Enner Valencia kendini buldu

Valencia kendini buldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Forma giydiği ilk maçlardan sonra eleştiri oklarının hedefinde kalan Valencia, kendini buldu. 6. haftada attığı golle galibiyetinde önemli rol oynayan Ekvadorlu, önceki gece de 'ın golünde asisti yaptı.

Forma giydiği ilk maçlardan sonra eleştiri oklarının hedefinde kalan Valencia, kendini buldu. 6. haftada attığı golle galibiyetinde önemli rol oynayan Ekvadorlu, önceki gece de 'ın golünde asisti yaptı. Başarılı pas yüzdesi ve kilit paslarıyla da dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, taraftarlardan da övgü aldı.

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