Enner Valencia kendini buldu

Forma giydiği ilk maçlardan sonra eleştiri oklarının hedefinde kalan Valencia, kendini buldu. 6. haftada attığı golle Trabzon galibiyetinde önemli rol oynayan Ekvadorlu, önceki gece de Ozan'ın golünde asisti yaptı.

Forma giydiği ilk maçlardan sonra eleştiri oklarının hedefinde kalan Valencia, kendini buldu. 6. haftada attığı golle Trabzon galibiyetinde önemli rol oynayan Ekvadorlu, önceki gece de Ozan'ın golünde asisti yaptı. Başarılı pas yüzdesi ve kilit paslarıyla da dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, taraftarlardan da övgü aldı.

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