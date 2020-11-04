Fenerbahçe'de Tisserand’a tam puan

Savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Marcel Tisserand, önceki günkü Antalyaspor maçının ardından hocasından tam puan aldı.

Savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Marcel Tisserand, önceki günkü Antalyaspor maçının ardından hocasından tam puan aldı. Yenilen golde hatası olmasına rağmen yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan Kongolu stoper, duran toplarda da hücuma destek verdi.

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