04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tisserand’a tam puan

Tisserand’a tam puan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Marcel Tisserand, önceki günkü Antalyaspor maçının ardından hocasından tam puan aldı.

Savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başaran Marcel Tisserand, önceki günkü Antalyaspor maçının ardından hocasından tam puan aldı. Yenilen golde hatası olmasına rağmen yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan Kongolu stoper, duran toplarda da hücuma destek verdi.

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