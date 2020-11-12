THY EuroLeague: Barcelona 97-55 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET İZLE)
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Maçın en başından beri rakibi karşısında tutunamayan sarı-lacivertliler 42 sayı fark yedi ve mücadeleyi 97-55 kaybetti.
Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.
Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.
İlk çeyrek sonucu: Barcelona 28-17 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek sonucu: Barcelona 51-29 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: Barcelona 69-38 Fenerbahçe Beko
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