03 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül: Ben böyle maç görmedim

Ben böyle maç görmedim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Fenerbahçeli futbolcu , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Gönül, "Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

maçtan sonra, "Birçok pozisyona girdik. Kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşamızın hatası sonrası belki bir pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum" dedi.
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