02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin deplasman fobisi bitti

Deplasman fobisi bitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi.

Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. Çaykur Rizespor'u 2-1, Göztepe'yi 3-2 mağlup eden, Galatasaray ile golsüz berabere kalarak dış saha fobisini bitiren Kanarya, Antalya'ya da üç puan parolasıyla gitti.
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