Fenerbahçe'nin deplasman fobisi bitti

Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi. Çaykur Rizespor'u 2-1, Göztepe'yi 3-2 mağlup eden, Galatasaray ile golsüz berabere kalarak dış saha fobisini bitiren Kanarya, Antalya'ya da üç puan parolasıyla gitti.