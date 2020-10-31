Kostas Sloukas: Motivasyonu yitirmiştim

Fenerbahçe Beko'dan yaz aylarında ayrılarak Olympiakos'a giden Kostas Sloukas, geri dönüşünün nedeninin 'tekrar motivasyonunu bulmak' olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'dan yaz aylarında ayrılarak Olympiakos'a giden Kostas Sloukas, geri dönüşünün nedeninin 'tekrar motivasyonunu bulmak' olduğunu söyledi. 30 yaşındaki Yunan virtiöz, "Hayatım boyunca doğru motivasyonu bulmaya çalıştım. Fenerbahçe'de 5 yıl geçirdikten sonra, o defterin artık kapandığını hissettim. Motivasyon, hayatımda her şey. Bu yüzden Olympiakos'a döndüm" dedi.

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