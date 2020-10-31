31 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kostas Sloukas: Motivasyonu yitirmiştim

Motivasyonu yitirmiştim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Fenerbahçe Beko'dan yaz aylarında ayrılarak 'a giden Kostas Sloukas, geri dönüşünün nedeninin 'tekrar motivasyonunu bulmak' olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'dan yaz aylarında ayrılarak 'a giden Kostas Sloukas, geri dönüşünün nedeninin 'tekrar motivasyonunu bulmak' olduğunu söyledi. 30 yaşındaki Yunan virtiöz, "Hayatım boyunca doğru motivasyonu bulmaya çalıştım. Fenerbahçe'de 5 yıl geçirdikten sonra, o defterin artık kapandığını hissettim. Motivasyon, hayatımda her şey. Bu yüzden Olympiakos'a döndüm" dedi.

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