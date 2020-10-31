31 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de rol model Gustavo

Rol model Gustavo
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bu sezona da müthiş başlayan orta sahada takımın en büyük güvencesi... Brezilyalı yıldız sahadaki performansının yanı sıra antrenmanlardaki çalışkanlığı ve saha dışındaki tavırlarıyla da teknik heyet tarafından örnek gösteriliyor.

Sambacı önceki gün yaptığı basın toplantısındaki, "Yoğun antrenmanları seviyorum. Rakiplere saygı duymalıyız. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül'dür" sözleri ile bir kez daha alkış topladı. Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldızın 2023'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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