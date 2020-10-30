FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti! Dilay Kemer kimdir? Neden öldü?
Dilay Kemer'den herkesi üzen haber geldi. Fenerbahçe TV'nin spikerlerinden Dilay Kemer uzun süredir yaşadığı hastalığa yenik düştü. Dilay Kemer'in ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, Dilay Kemer kimdir? Vefat sebebi nedir? İşte detaylar...
Fenerbahçe TV'nin ünlü sunucusu Dilay Kemer, uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü. Ünlü spikerin herkesi üzen vefat haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.
DİLAY KEMER KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
1988 yılında Antalya'da doğan Dilay Kemer, Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümünden mezun olan Kemer, 2011 yılında bir reklam ajansında staj yapmaya başladı. Bu sektörde kendini geliştiren Dilay Kemer, Fenerbahçe Televizyonu'nda sunuculuk görevini yürütüyordu.
Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez kan kanseri olduğunu duyurmuştu. Kemer geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda hala hastalığını atlatamadığını belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.
FENERBAHÇE'DEN DİLAY KEMER MESAJI
Fenerbahçe resmi sitesinden yayımlanan mesajda, Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.
O her zaman kalbimizde olacak.
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Mekanın cennet olsun Dilay." ifadeleri kullanıldı.
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