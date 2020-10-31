Fenerbahçe'de Novak sıra bekliyor

Caner Erkin'in yakaladığı yüksek form nedeniyle kulübeye demirleyen Filip Novak çalışmalarını sürdürüyor... Çek oyuncu, idmanlarda elinden geleni yaparak teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.

Caner Erkin'in yakaladığı yüksek form nedeniyle kulübeye demirleyen Filip Novak çalışmalarını sürdürüyor... Çek oyuncu, idmanlarda elinden geleni yaparak teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor. Şu ana kadar iki maçta sadece 40 dakika şans bulan Novak skor üretemedi. 30 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 10 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Caner'in arkasında Novak gibi bir ismin bulunması Fenerbahçe'nin bu sezon kurduğu kadronun gücünü gösteriyor.

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