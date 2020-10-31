31 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Novak sıra bekliyor

Novak sıra bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in yakaladığı yüksek form nedeniyle kulübeye demirleyen Filip Novak çalışmalarını sürdürüyor... Çek oyuncu, idmanlarda elinden geleni yaparak teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.

Caner Erkin'in yakaladığı yüksek form nedeniyle kulübeye demirleyen Filip Novak çalışmalarını sürdürüyor... Çek oyuncu, idmanlarda elinden geleni yaparak teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor. Şu ana kadar iki maçta sadece 40 dakika şans bulan Novak skor üretemedi. 30 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon 'da 10 gol atıp, 1 de asist yapmıştı. Caner'in arkasında Novak gibi bir ismin bulunması 'nin bu sezon kurduğu kadronun gücünü gösteriyor.

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