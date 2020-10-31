31 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan yakın takip

Emre’den yakın takip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Sportif direktörlük görevine resmen başlayan Emre Belözoğlu, takımı bir an bile yalnız bırakmıyor. Tecrübeli isim antrenmanları takip etmesinin yanı sıra oyuncular ve teknik heyetle sık sık görüşerek hem moral veriyor hem de sıkıntılarını çözüyor.

Sportif direktörlük görevine resmen başlayan Emre Belözoğlu, takımı bir an bile yalnız bırakmıyor. Tecrübeli isim antrenmanları takip etmesinin yanı sıra oyuncular ve teknik heyetle sık sık görüşerek hem moral veriyor hem de sıkıntılarını çözüyor. Belözoğlu bu kenetlenmenin sezon sonunda şampiyonluğu getirmesini umut ettiğini belirtti.

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