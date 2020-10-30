Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da, Ankaraspor maçı öncesi yapılan corona virüsü test sonuçlarının ardından 13 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Menemenspor, TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan corona virüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

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