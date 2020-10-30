30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da 13 kişi corona virüsüne yakalandı

TFF 1. Lig'de corona şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

Son dakika haberi: 1. Lig ekibi 'da, Ankaraspor maçı öncesi yapılan corona virüsü test sonuçlarının ardından 13 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

, 1. Lig'de Ankaraspor ile oynanacak mücadele öncesinde yapılan corona virüs testlerinde pozitif vakalara rastlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp yöneticisi, 1 tercüman, 1 medya sorumlusu ve 1 malzemeci olmak üzere 13 kişi de pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Menemenspor, testi pozitif çıkan 13 kişinin izolasyonunun sağlandığını ve tedavilerine başlandığını bildirdi.

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