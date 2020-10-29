30 Ekim 2020, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague: Maccabi Playtika 65-75 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

F.Bahçe Beko İsrail'de kazanmayı bildi! Maç özeti
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'yı 65-75 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.

Euroleague'in 6. haftasında ile , Menora Mivtachim Arena'da kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 65-75 mağlup ederek bu sezonki 6. maçında 3. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, 'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts, ve son olarak Maccabi Playtika'ya üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA , ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih, ve Fenerbahçe Beko'ya yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 22 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 8'inden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.

1. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 22-18 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 38-35 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 54-56 FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 65-75 FENERBAHÇE BEKO

AVRUPA'DA 200. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıktı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 543 karşılaşmanın 311'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 200 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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