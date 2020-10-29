THY EuroLeague: Maccabi Playtika 65-75 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi Playtika'yı 65-75 mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.
THY Euroleague'in 6. haftasında Maccabi Playtika ile Fenerbahçe Beko, Menora Mivtachim Arena'da kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 65-75 mağlup ederek bu sezonki 6. maçında 3. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts, Anadolu Efes ve son olarak Maccabi Playtika'ya üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.
Alba Berlin ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih, Olympiakos ve Fenerbahçe Beko'ya yenildi.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 22 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 8'inden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.
1. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 22-18 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 38-35 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 54-56 FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK: MACCABI PLAYTIKA 65-75 FENERBAHÇE BEKO
AVRUPA'DA 200. GALİBİYET
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıktı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 543 karşılaşmanın 311'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 200 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.
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