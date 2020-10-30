30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Altay Bayındır: Hayal edilen yerdeyim

Hayal edilen yerdeyim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

, FBTV'de Koleji öğrencileriyle beraber Cumhuriyet Özel programına katıldı.

, FBTV'de Koleji öğrencileriyle beraber Cumhuriyet Özel programına katıldı. Başarılı kaleci, "Atamızın tuttuğu takım Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum. Birçok genç yaştaki çocuğun hayallerini süsleyen durumun ortasındayım. Bu bilinçte hareket ediyorum ve umarım iyi bir örnek olurum" ifadelerini kullandı.
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