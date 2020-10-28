Süper Lig'de namağlup devam eden ve 14 puan ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Diego Perotti, ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Süper Lig'de aldığı üst üste 3 galibiyetle puanını 14'e çıkaran ve zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe'ye bir sevindirici haber de Diego Perotti'den geldi. Sezon başında Roma'dan transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla çalışma imkanı bulamayan Arjantinli yıldız, tamamen iyileşti.

İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İşlerin iyi gittiği ve morallerin yükseldiği sarı-lacivertlilerde, Perotti'nin de forma giyecek düzeye gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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