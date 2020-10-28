28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci! Antrenmanın tamamında yer aldı

Yıldız isimden F.Bahçe'ye sevindirici haber!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'de namağlup devam eden ve 14 puan ile 2. sırada yer alan 'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu , ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

'de aldığı üst üste 3 galibiyetle puanını 14'e çıkaran ve zirve iddiasını sürdüren 'ye bir sevindirici haber de 'den geldi. Sezon başında Roma'dan transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü takımla çalışma imkanı bulamayan Arjantinli yıldız, tamamen iyileşti.

İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez bir antrenmanın tamamında takımla çalıştı. İşlerin iyi gittiği ve morallerin yükseldiği sarı-lacivertlilerde, Perotti'nin de forma giyecek düzeye gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'de Perotti ilk kez antrenmanın tamamında yer aldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut ile Volkan arasında ilginç diyalog! Bulut ile Volkan arasında ilginç diyalog!
Emre'den Luciano'ya transfer talebi! Emre'den Luciano'ya transfer talebi!
F.Bahçe'de Mohikan tanıtımı gerçekleşti! F.Bahçe'de Mohikan tanıtımı gerçekleşti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör