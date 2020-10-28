Nazım Sangare’den mesaj var

Sarı lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan Nazım Sangare hırs küpü...

Sarı lacivertlilerinson transferleri arasında yer alan Nazım Sangare hırs küpü... Çubuklu ile 1 lig maçında oynayan 26 yaşındaki sağ bek, "Kadroya girmek için hiç pes etmeden çalışacağım. Formayı alabilmek ve takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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