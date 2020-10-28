28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nazım Sangare’den mesaj var

Nazım Sangare’den mesaj var
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2020

Sarı lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan Nazım Sangare hırs küpü...

Sarı lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan Nazım Sangare hırs küpü... Çubuklu ile 1 lig maçında oynayan 26 yaşındaki sağ bek, "Kadroya girmek için hiç pes etmeden çalışacağım. Formayı alabilmek ve takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja... Erol Bulut'tan transfer itirafı! Bakasetas ve Livaja...
Flaş yorum! F.Bahçe'nin kilit oyuncusu... Flaş yorum! "F.Bahçe'nin kilit oyuncusu..."
İnşallah kupayı alacağız "İnşallah kupayı alacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör