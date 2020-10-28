Fenerbahçe'den dört dörtlük savunma
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon ağları 5 kez havalanan sarı lacivertliler, ilk 6 haftalar sonunda son 7 senenin en az gol yediği dönemini yaşıyor.
Gerilde kalan 6 haftayı namağlup ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, özellikle savunmasıyla öne çıkmayı başardı. Beklerde Caner-Gökhan, savunmanın göbeğinde de Lemos-Tisserand ile istikrarı yakalayan sarı-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 5 gol yedi. Kanarya, 2012-13 sezonundan bu yana ilk haftalar sonunda en az ağlarının havalandığı dönemi yaşadı. 2012-13'ün ilk 6 haftasında fileleri 4 kez havalanan Fenerbahçe, sonraki sezonlarda sırasıyla bu süreçte 7, 7, 6, 8, 10, 7 ve 6 gol yemişti. Bu arada Fenerbahçe'nin savunmada görev yapan isimleri, hücuma verdiği katkıyla da adından söz ettirdi. Caner Erkin 3 asist, Gökhan Gönül 1 gol, 1 asist, Serdar Aziz de 1 golle takımına katkı sağladı.
SEZON - YEDİĞİ GOL
2013-14 7
2014-15 7
2015-16 6
2016-17 8
2017-18 10
2018-19 7
2019-20 6
2020-21 5
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