Fenerbahçe'den dört dörtlük savunma

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon ağları 5 kez havalanan sarı lacivertliler, ilk 6 haftalar sonunda son 7 senenin en az gol yediği dönemini yaşıyor.

Gerilde kalan 6 haftayı namağlup ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, özellikle savunmasıyla öne çıkmayı başardı. Beklerde Caner-Gökhan, savunmanın göbeğinde de Lemos-Tisserand ile istikrarı yakalayan sarı-lacivertliler, oynadığı 6 maçta 5 gol yedi. Kanarya, 2012-13 sezonundan bu yana ilk haftalar sonunda en az ağlarının havalandığı dönemi yaşadı. 2012-13'ün ilk 6 haftasında fileleri 4 kez havalanan Fenerbahçe, sonraki sezonlarda sırasıyla bu süreçte 7, 7, 6, 8, 10, 7 ve 6 gol yemişti. Bu arada Fenerbahçe'nin savunmada görev yapan isimleri, hücuma verdiği katkıyla da adından söz ettirdi. Caner Erkin 3 asist, Gökhan Gönül 1 gol, 1 asist, Serdar Aziz de 1 golle takımına katkı sağladı.



SEZON - YEDİĞİ GOL

2013-14 7

2014-15 7

2015-16 6

2016-17 8

2017-18 10

2018-19 7

2019-20 6

2020-21 5



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