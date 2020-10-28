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Erol Bulut'un bilinmeyen Emre Belözoğlu anısı! "Newcastle United'a gittiğimde..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulut, toplantıda sportif direktörlük görevine getirildiği resmen açıklanan Emre Belözoğlu ile ilgili anısı anlattı.
28.10.2020
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında Emre Belözoğlu anısını anlattı.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMASI:

Emre ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a gittiğimde Emre ile birlikte kaldık, her gün idman yapıyorduk. Takım iki maç kaybedince hoca gitti, bizim transfer suya düştü. Öyle bir hikayemiz oldu.

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