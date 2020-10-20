20 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de bermuda üçgeni! Şut istatistiği...

F.Bahçe'de bermuda üçgeni! Şut istatistiği...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'de en çok merak edilen bölgelerin başında gelen orta sahada teknik direktör Erol Bulut'un banko isimleri belli olmaya başladı.Sarı-lacivertliler karşısında Gustavo, Sosa ve Ozan üçlüsü ile rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı.

karşısında bu sezon en fazla şut çektiği (19), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (33), net gol pozisyonuna girdiği (7) maçını oynadı. Bu durumda en büyük pay oyunu kuran; , Luiz Gustavo ve Sosa'ya ait. Ozan maçta 1 penaltı yaptırıp, 1 de asist gerçekleştirirken, 6 ikili mücadele kazandı, 2 top çaldı. Yüzde 91.7 pas isabet yüzdesi ile oynadı. Sosa penaltıdan bir gol atarken 52 isabetli pas ile sahanın en iyisi oldu. Ayrıca 4 ikili mücadele kazanıp, 2 pas arası yaptı. Gustavo ise 3 top kapma, 5 ikili mücadele kazanma, 2 uzaklaştırma ve 3 pas arası ile süpürücülük görevini kusursuz yerine getirdi. (Fotomaç)
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