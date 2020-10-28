28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler Diego Perotti’de

Fenerbahçe'de gözler Perotti’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Roma'dan transfer edilen 'nin 7. hafta sınavında Çubuklu'yu giymesi bekleniyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Arjantinli yıldızın deplasmanına götürüleceği öğrenildi.

Roma'dan transfer edilen 'nin 7. hafta sınavında Çubuklu'yu giymesi bekleniyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Arjantinli yıldızın deplasmanına götürüleceği öğrenildi. Karşılaşmaya yedek başlayacağı belirtilen 32 yaşındaki futbolcunun maçın gidişatına göre sahaya sürüleceği ifade ediliyor.

O RESTAURANT KAPATILDI
Ligin 6. haftasındaki maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular, moral yemeğinde bir araya gelmişti. Karşılaşmadan bir gün önce gidilen restaurantın ise önceki gün geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Birkaç çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu yüzden bu kararın alındığı açıklandı.

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