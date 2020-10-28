Ozan Tufan: İnşallah kupayı alacağız

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan F.Bahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, taraftarlara umut saçtı.

Busezonki performansıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan F.Bahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, taraftarlara umut saçtı. Sarı-lacivertlilerin youtube kanalında yayınlanan videoda kısa konuşan Ozan, "Şampiyonluk için kenetlendik. Galibiyetlere devam edip, inşallah sezon sonunda da kupayı alırız. Bütün sokaklarda dolu dolu şampiyonluğu kutlarız" ifadelerini kullandı.

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