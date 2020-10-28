28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fabio Luciano'ya transfer talebi! "Bize senin gibi iyi oyuncular bul"

Emre'den Luciano'ya transfer talebi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Fenerbahçe'de bu sezon gerçekleşen transferlerin başrolünü oynayan isim olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilerin 'Mohikan' isimli taraftar uygulamasının tanıtımında eski futbolcu ile görüntülü konuştu. Belözoğlu, Brezilyalı stopere "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra futbola geçtiğimiz sezon nokta koyan Emre Belözoğlu, henüz resmi olarak açıklanmasa da sportif direktörlük görevine de çok hızlı başladı.

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferlerde başrolü oynayan Belözoğlu, kulübün 'Mohikan' isimli yeni taraftar uygulamasının lansmanında da adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ile eski basketbolcusu Gigi Datome'nin canlı yayına bağlanması esnasında İspanyolca ve İtalyanca tercümanlık yapan Emre Belözoğlu, Luciano'ya gönderdiği transfer mesajıyla dikkat çekti.

"BİZE SENİN GİBİ İYİ OYUNCULAR BUL!"
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en önemli stoperlerinden biri olan Luciano'ya "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi. Luciano ise Emre'ye cevap olarak, "Bİrlikte oynamadık ama seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık" ifadesini kullandı. İkili arasında geçen bu diyalog, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

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