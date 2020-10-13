13 Ekim 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

Euroleague'deki temsilcilerimizden , 3. hafta maçında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te Rus ekibi 'yı konuk edecek.

'nde sezona iyi başlayan , 'ın Kızılyıldız mts takımı ve ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

ise ilk maçında 'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.



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