Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlıyor
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 3. hafta maçında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.
CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.
Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.
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