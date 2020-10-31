Fenerbahçe'de Marcel Tisserand müjdesi!
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Tisserand'dan güzel haber geldi. Tecrübeli stoper son antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamamıştı. Kondolu futbolcunun takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand müjdesi geldi. Geçen idmanda karın ağrısı şikayeti nedeniyle idmanda yer almayan Kongolu stoper, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
PEROTTI FARKINI KONUŞTURMAYA BAŞLADI
Öte yandan sakatlığını atlatan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti bir süredir takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Tangocu yıldız idmanlardaki performansı ile klasını konuşturuyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.
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