22 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Diego Perotti geri döndü

Perotti geri döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı derbisi için hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Diego Perotti takıma geri döndü ve çalışmalara başladı.

, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Diego Perotti de idmanın ilk bölümünde ilk kez takımla çalıştı. Arjantinli yıldız daha sonra bireysel programını uyguladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu gelişmelere göre derbide yedek kulübesinde yer alabilecek. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ile 4 takım halinde çift kale maçlar gerçekleştirildi. Belinde ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirildi.

KEYİFLER YERİNDE

Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı düzelen ile antrenmandan önce kısa bir görüşme yaptı.

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