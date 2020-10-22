Fenerbahçe Diego Perotti geri döndü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor derbisi için hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Diego Perotti takıma geri döndü ve çalışmalara başladı.
Kanarya, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Diego Perotti de idmanın ilk bölümünde ilk kez takımla çalıştı. Arjantinli yıldız daha sonra bireysel programını uyguladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu gelişmelere göre derbide yedek kulübesinde yer alabilecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda pas organizasyonları ile 4 takım halinde çift kale maçlar gerçekleştirildi. Belinde ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirildi.
KEYİFLER YERİNDE
Antrenmanda oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı düzelen Gökhan Gönül ile antrenmandan önce kısa bir görüşme yaptı.
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