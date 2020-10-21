Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Trabzonspor derbisinde oynayacak mı? İşte cevabı!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor... Göztepe maçını kaçıran tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün bordo-mavililere karşı görev yapabileceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu derbinin hazırlıklarına devam ediyor.
Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.
Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme programı dahilinde çalıştı.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer alamayan kaptan Gökhan Gönül, takımla idmanlara başladı.
Deneyimli sağ bekin Erol Bulut'un şans vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.
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