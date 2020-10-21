21 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül Trabzonspor derbisinde oynayacak mı? İşte cevabı!

Gökhan Gönül Trabzonspor derbisinde oynayacak mı? İşte cevabı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u konuk edecek Fenerbahçe'de sevinci yaşanıyor... Göztepe maçını kaçıran tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün bordo-mavililere karşı görev yapabileceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü 'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu derbinin hazırlıklarına devam ediyor.

Kanarya'da teknik direktör Erol Bulut yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme programı dahilinde çalıştı.

Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer alamayan kaptan , takımla idmanlara başladı.

Deneyimli sağ bekin Erol Bulut'un şans vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

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