21 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın tek hedefi şampiyonluk

Tek hedefi şampiyonluk
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, taraftarları yarışın sonunda mutlu edeceğini ve yüzde 100'ünü vereceğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Çubuklu ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Pelkas, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. 6. haftada oynanacak maçına hazırlandıklarını söyleyen Yunan futbolcu, "Bu maçlar Türkiye'de çok önemli. Pazar gününe kadar en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok kaliteli isimler var takımın içinde. Hocamızın benden ne istediğine odaklandım. Takımda güzel bir kimya olduğunu gördüm. Benim ve takım için daha iyisine olacağına inanıyorum" dedi.

CAMİAYA UMUT SAÇTI

Ozan'ın Göztepe maçında kendisine "Yunanistan" diye seslenmesiyle ilgili de konuşan Pelkas, "Oyunun içinde böyle çağırması güzel. Duymadım ama güzel bir anektod" diye konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Maçın her anını yaşayan, yüzde 100'ünü veren bir karaktere sahibim. Taraftarlarımız emin olsun ki maçlarda değil antrenmanlarda bile yüzde 100'ümü vereceğim. Şampiyonluk için oynayacağız. Onları mutlu etmek için sahada her şeyimizi vereceğiz."

YUNANİSTAN HATIRASI!

Göztepe maçında ismini unuttuğu Pelkas'a "Yunanistan" diye seslenen Ozan Tufan, dün takım arkadaşıyla objektiflerin karşısına geçti. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabı da bu kareyi emojilerle paylaştı. (Fotomaç)

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