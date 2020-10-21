Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo!
2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla takımda vazgeçilmeyen isim oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan transfer olduğu Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Luiz Gustavo, bıraktığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk 5 haftasındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan Brezilyalı futbolcu, taraftarların da 1 numaralı sevgilisi haline geldi. Özellikle savunmaya verdiği destekle stoperlere rahat bir nefes aldıran tecrübeli futbolcu, yaptığı kritik hamleler ve rakiplerin hızlı ataklarındaki müdahaleleriyle takıma büyük güç kattı. Saç stili nedeniyle taraftarların 'Baba' lakabını verdiği Gustavo'ya son dönemde de, 'Örümcek adam' yakıştırmaları yapılmaya başladı.
44.4
Maç başına 44.4 pas ortalamasıyla oynayan Sambacı, bu sezonki 5 karşılaşmayı yüzde 89.2 isabetli pas yüzdesiyle tamamladı.
2.2
Rakip hücumlarında kritik hamleler yapan Gustavo, bu sezon oynanan 5 maçta ortalama 2.2 top çalmayla mücadele etti.
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