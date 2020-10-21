21 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo!

Kanarya'nın vazgeçilmezi Luiz Gustavo!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2020

2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen , sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla takımda vazgeçilmeyen isim oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan transfer olduğu Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren , bıraktığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk 5 haftasındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan Brezilyalı futbolcu, taraftarların da 1 numaralı sevgilisi haline geldi. Özellikle savunmaya verdiği destekle stoperlere rahat bir nefes aldıran tecrübeli futbolcu, yaptığı kritik hamleler ve rakiplerin hızlı ataklarındaki müdahaleleriyle takıma büyük güç kattı. Saç stili nedeniyle taraftarların 'Baba' lakabını verdiği Gustavo'ya son dönemde de, '' yakıştırmaları yapılmaya başladı.

44.4
Maç başına 44.4 pas ortalamasıyla oynayan Sambacı, bu sezonki 5 karşılaşmayı yüzde 89.2 isabetli pas yüzdesiyle tamamladı.

2.2
Rakip hücumlarında kritik hamleler yapan Gustavo, bu sezon oynanan 5 maçta ortalama 2.2 top çalmayla mücadele etti.

F.Bahçe'de Bulut'un en zor sınavı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Bulut'un en zor sınavı! F.Bahçe'de Bulut'un en zor sınavı!
Tek hedefi şampiyonluk Tek hedefi şampiyonluk
F.Bahçe'nin eski yıldızı Covid-19'a yakalandı! F.Bahçe'nin eski yıldızı Covid-19'a yakalandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör