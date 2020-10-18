18 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tüm paslar Mbwana Samatta'ya!

Tüm paslar Samatta'ya!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında 2 gol atarak takımını sırtlamıştı. Tanzanyalı forvet, sarı-lacivertlilerin hücumda en büyük kozu olacak.

Son Fatih Karagümrük maçında 2 gol atarak galibiyeti getiren Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin hücumda yine kozu olacak. Tek forvet olarak bu akşam sahada yer alacak Tanzanyalı santrfor, kanat ortalarıyla desteklenecek. Orta sahada görev yapacak oyuncular da paslarında topu Samatta ile buluşturmaya çalışacak. Teknik direktör Erol Bulut; kulübede oturacak Papis Cisse, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas'ı da oyunun gidişatına göre skor için sahaya sürmeyi planlıyor.

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