Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Igor Kokoskov: Fiziksel anlamda güçlü kaldılar
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih ile karşılaştı. Maç içerisinde 21 sayıya kadar fark atan sarı-lacivertliler, mücadelenin sonunu getiremedi ve rakibine 75-71 mağlup oldu. Maçın ardından başantrenör Igor Kokoskov açıklamalarda bulundu. Kokoskov Alman ekibi için, "Fiziksel anlamda güçlü kaldılar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko uzun süre üstün götürdüğü karşılaşmada Bayern Münih'e 75-71 kaybetti. Sarı-lacivertli takımda başantrenör Igor Kokoskov, ilk yarıyı 20 sayı önde kapatmalarına rağmen mağlup oldukları maçı değerlendirdi.
"FİZİKSEL ANLAMDA GÜÇLÜ KALDILAR"
Devre arasında bunun olabileceğini gördüğünü söyleyen koç, "Maç 40 dakika, kazanmadık, daha bir şey bitmedi demiştim devre arasında, tahmin ettiğim gibi oldu. Fiziksel anlamda güçlü kaldılar, birbirimizi savunduk sanki, hücumda birbirimizi durdurduk. Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Birlik içinde kalacağız, sezon uzun, bu tip maçları belki kaybetmeyi öğreneceğiz ama sonunda savaşarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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